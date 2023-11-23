(Здоровцева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Здоровцева) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Здоровцева Василий Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Здоровцева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Здоровцев Василий Федорович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Здоровцев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Здоровцев Василий Федорович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Теляковский Арсений Васильев

Отец ребёнка: Здоровцев Василий Федорович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Предтечевский (Здоровцев) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Здоровцев Василий Федорович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Здоровцева) Евлампия Васильевна

Отец ребёнка: Здоровцев Василий Федорович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Здоровцева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Здоровцев Василий Федорович

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