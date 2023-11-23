(Здоровцева) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Здоровцева Василий Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Здоровцева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Здоровцев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Здоровцев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Здоровцев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Теляковский Арсений Васильев
Отец ребёнка: Здоровцев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Предтечевский (Здоровцев) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Здоровцев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Здоровцева) Евлампия Васильевна
Отец ребёнка: Здоровцев Василий Федорович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Здоровцева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Здоровцев Василий Федорович