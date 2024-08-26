Лагутина (Пуховая) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагутина (Пуховая) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагутин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лагутина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Лагутин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагутин Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Лагутин Сергей Васильевич

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