Анна Феодорова
Место рождения
Дата рождения03.12.1875 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1875 ст.
Отец: Феодоръ Сергеевъ
Мать: Матрена Иванова
Дата рождения (крещения): 3 (5) декабря 1875 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Феодоръ Сергеевъ и жена его Мотрена Иванова 56-25-218-19... Показать все
Крещение
05.12.1875 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни Собственница вдова Епистимея Михайлова 56-25-218-197об-198