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Анна Феодорова

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

03.12.1875 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1875 ст.

Отец: Феодоръ Сергеевъ

Мать: Матрена Иванова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 3 (5) декабря 1875 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Феодоръ Сергеевъ и жена его Мотрена Иванова 56-25-218-19... Показать все
Крещение
05.12.1875 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни Собственница вдова Епистимея Михайлова 56-25-218-197об-198
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