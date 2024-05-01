Сиряк - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиряк -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиряк Николай

Мать ребёнка: Сиряк (Гальченко) Хаврония Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиряк Мария

Мать ребёнка: Сиряк (Гальченко) Хаврония Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиряк (Гальченко) Хаврония Трофимовна

Смерть
Неизвестно

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