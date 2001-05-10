Горская (Альперт) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горская (Альперт) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1909

Дата смерти

10.05.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

1911 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1909

Отец: Альперт Моисей

Мать: Альперт Любовь

Рождение ребёнка
25.06.1934

Сын: Горский Арнольд (Гарик)

Отец ребёнка: Горский Владимир

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горский Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горский Владимир

Смерть
10.05.2001
Кратово
Похороны
Неизвестно
Кунцевское кладбище
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