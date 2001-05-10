Горская (Альперт) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1909
Дата смерти10.05.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1909
Отец: Альперт Моисей
Мать: Альперт Любовь
Рождение ребёнка
25.06.1934
Отец ребёнка: Горский Владимир
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горский Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горский Владимир
Смерть
10.05.2001
Кратово
Похороны
Неизвестно
Кунцевское кладбище