Мухаметкулов Ахмет
Место рожденияд.Нурлаты Буинского района
Дата рождения1796
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
д.Нурлаты Буинского района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Абдулманяфова) Хакима
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Мухаметкулова) Хуснижамал
Мать ребёнка: (Абдулманяфова) Хакима
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Мухаметкулова) Бибигайша
Мать ребёнка: (Абдулманяфова) Хакима
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Мухаметкулова) Бибикамиля
Мать ребёнка: (Абдулманяфова) Хакима
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мухаметкулов Хасан
Мать ребёнка: (Абдулманяфова) Хакима
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ахметов Шайхетдин
Мать ребёнка: (Аббязова) Биби-Гайша Вторая Жена
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
1855
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии