Мухаметкулов Ахмет 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМухаметкулов Ахмет

Мухаметкулов Ахмет

Место рождения

д.Нурлаты Буинского района

Дата рождения

1796

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Султанов Мухаметкул

Мать: (Мустафина) Гульхана Первая Жена

д.Нурлаты Буинского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Абдулманяфова) Хакима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Аббязова) Биби-Гайша Вторая Жена

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Мухаметкулова) Хуснижамал

Мать ребёнка: (Абдулманяфова) Хакима

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Мухаметкулова) Бибигайша

Мать ребёнка: (Абдулманяфова) Хакима

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Мухаметкулова) Бибикамиля

Мать ребёнка: (Абдулманяфова) Хакима

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1845

Сын: Мухаметкулов Хасан

Мать ребёнка: (Абдулманяфова) Хакима

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ахметов Шайхетдин

Мать ребёнка: (Аббязова) Биби-Гайша Вторая Жена

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
1855
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии

Мы используем куки для улучшения работы сайта.