Дмитриева Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

04.10.1808

Пол

Женский

Отец

1755 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Симеонов Дмитрий

Мать: Савина Анна

Смерть
04.10.1808
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