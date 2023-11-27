Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Дмитриева Агафья
Дмитриева Агафья
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1789
Дата смерти
04.10.1808
Пол
Женский
Отец
Симеонов Дмитрий
1755 г.р.
Мать
Савина Анна
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец:
Симеонов Дмитрий
Мать:
Савина Анна
Смерть
04.10.1808
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия