Подколзина Параскева Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подколзина Параскева Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подколзина Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Подколзин Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подколзин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Подколзина Дефрия Ивановна

Отец ребёнка: Подколзин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Подколзина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Подколзин Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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