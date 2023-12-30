Подколзина Параскева Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подколзина Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Подколзин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Подколзина Дефрия Ивановна
Отец ребёнка: Подколзин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Подколзина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Подколзин Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно