Смирнова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Смирнов Матвей Евстратов

Отец ребёнка: Смирнов Евстратий Васильев

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Смирнова Ирина Евстратова

Отец ребёнка: Смирнов Евстратий Васильев

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Смирнов Ксенофонт Евстратов

Отец ребёнка: Смирнов Евстратий Васильев

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Смирнов Терентий Евстратов

Отец ребёнка: Смирнов Евстратий Васильев

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Евстратий Васильев

Смерть
Неизвестно
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