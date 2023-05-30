Смирнова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Смирнов Евстратий Васильев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Смирнова Ирина Евстратова
Отец ребёнка: Смирнов Евстратий Васильев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Смирнов Ксенофонт Евстратов
Отец ребёнка: Смирнов Евстратий Васильев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Смирнов Терентий Евстратов
Отец ребёнка: Смирнов Евстратий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно