Лисицын Михаил Петрович
мужской, родился 10.12.1901 ст., Москва, город федерального значения Москва
умер Неизвестно
ОтецЛисицын Пётр Максимович22.06.1870 ст. г.р.
МатьЛисицына Мария Васильевна20.03.1879 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
10.12.1901 ст.
Отец: Лисицын Пётр Максимович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/catalog/239ff366-b2e3-4dbf-a559-2db05d3b511b/201?center=1161+1252