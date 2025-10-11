Лисицын Михаил Петрович 10.12.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Лисицын Михаил Петрович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 10.12.1901 ст., Москва, город федерального значения Москва

умер Неизвестно

Отец
Лисицын Пётр Максимович22.06.1870 ст. г.р.
Мать
Лисицына Мария Васильевна20.03.1879 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1901 ст.

Отец: Лисицын Пётр Максимович

Мать: Лисицына Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/239ff366-b2e3-4dbf-a559-2db05d3b511b/201?center=1161+1252

Смерть
Неизвестно

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