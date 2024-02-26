Чурилина Катерина Дмитриева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилина Катерина Дмитриева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

До 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1682 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Степан Тимофеев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Чурилин Василий Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Степан Тимофеев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Чурилин Демьян? Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Степан Тимофеев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Чурилин Дементий Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Степан Тимофеев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1763

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