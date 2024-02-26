Чурилина Катерина Дмитриева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиДо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Чурилин Василий Степанов (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Степан Тимофеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Чурилин Демьян? Степанов (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Степан Тимофеев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Чурилин Дементий Степанов (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Степан Тимофеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1763