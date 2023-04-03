Грибанова (Гущина) Галина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.08.1977
Сын: Грибанов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Грибанов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
10.08.1981
Сын: Грибанов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Грибанов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
31.03.1987
Дочь: Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Грибанов Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно