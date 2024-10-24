Горн (Константинова) Александра Дмитриевна
Место рожденияMoscow, город Москва, Russia
Дата рождения27.05.1898
Дата смерти25.12.1979
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1898
Отец: Константинов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1923
Отец ребёнка: Горн (Плишкин) Николай Владимирович
Рождение ребёнка
26.04.1927
Отец ребёнка: Горн (Плишкин) Николай Владимирович
Смерть
25.12.1979