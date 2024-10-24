Горн (Константинова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горн (Константинова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Moscow, город Москва, Russia

Дата рождения

27.05.1898

Дата смерти

25.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1898

Отец: Константинов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1923

Сын: Горн Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Горн (Плишкин) Николай Владимирович

Рождение ребёнка
26.04.1927

Сын: Горн Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Горн (Плишкин) Николай Владимирович

Смерть
25.12.1979

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