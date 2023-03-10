Гаврикова Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова Акулина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Фёдор Григорьев

Отец ребёнка: Гавриков Григорий Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Григорьева

Отец ребёнка: Гавриков Григорий Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Иван Григорьев

Отец ребёнка: Гавриков Григорий Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Петр Григорьев

Отец ребёнка: Гавриков Григорий Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Григорьева

Отец ребёнка: Гавриков Григорий Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Григорий Герасимов

Смерть
Неизвестно
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