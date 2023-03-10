Гаврикова Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гавриков Григорий Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Григорьева
Отец ребёнка: Гавриков Григорий Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гавриков Григорий Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гавриков Григорий Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Григорьева
Отец ребёнка: Гавриков Григорий Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно