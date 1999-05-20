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Кривопусков Виктор Владиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1999

Отец: Кривопусков Владислав Викторович

Мать: Кривопускова Елена Николаевна

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