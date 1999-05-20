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Кривопусков Виктор Владиславович
Кривопусков Виктор Владиславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1999
Пол
Мужской
Отец
Кривопусков Владислав Викторович
1972 г.р.
Мать
Кривопускова (Стерликова) Елена Николаевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1999
Отец:
Кривопусков Владислав Викторович
Мать:
Кривопускова Елена Николаевна
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