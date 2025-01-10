Щукин Семен Дмитриевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Щукин Александр?.08.1907 г.р.
Щукин Леонид1922 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щукин Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щукина) Елизавета
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щукина) Фаина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1907
Сын: Щукин Александр
Мать ребёнка: не указана
Коптево, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Щукин Леонид
Мать ребёнка: не указана
Коптево, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно