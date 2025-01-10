Щукин Семен Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Щукин Семен Дмитриевич

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Щукин Александр?.08.1907 г.р.
Щукин Леонид1922 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щукин Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щукина) Елизавета

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щукина) Фаина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1907

Сын: Щукин Александр

Мать ребёнка: не указана

Коптево, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

д. Коптево Ивановской области

Рождение ребёнка
1922

Сын: Щукин Леонид

Мать ребёнка: не указана

Коптево, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Смерть
Неизвестно

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