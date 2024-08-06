Антонина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1939
Дочь: Чекунаева Алла Матвеевна
Отец ребёнка: Чекунаев Матвей Иванович
Кореньки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно