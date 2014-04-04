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Зарубина Антонина Петровна

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Место рождения

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

27.02.1940

Дата смерти

04.04.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губанова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Губанов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
16.06.1965

Дочь: Губанова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Губанов Пётр Васильевич

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
04.04.2014

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