Зарубина Антонина Петровна
Место рождения
Дата рождения27.02.1940
Дата смерти04.04.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губанова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Губанов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
16.06.1965
Дочь: Губанова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Губанов Пётр Васильевич
Смерть
04.04.2014