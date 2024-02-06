Тревогин Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1870 по 1890
Дата смертиС 1942 по 1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1906
Сын: Тревогин Павел Николаевич
Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тревогина Руфина Николаевна
Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тревогина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тревогина Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тревогина Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тревогин Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тревогина Марья Николаевна
Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тревогин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трвеогин Матвей Николаевич
Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна
Смерть
С 1942 по 1944