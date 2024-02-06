Тревогин Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тревогин Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1870 по 1890

Дата смерти

С 1942 по 1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1906

Сын: Тревогин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тревогина Руфина Николаевна

Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тревогина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тревогина Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тревогина Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тревогин Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тревогина Марья Николаевна

Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тревогин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трвеогин Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Черепенькина Евдокия Николаевна

Смерть
С 1942 по 1944
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