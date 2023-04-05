Виноградов Иоанн Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1901
Дата смерти20.06.1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Вычислено 1901
Отец: Виноградов Никита Осипович
Смерть
20.06.1905
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-1496 1905 год Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Логачёвка, Любимовка, Марковка, Михайловка