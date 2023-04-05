Виноградов Иоанн Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Иоанн Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1901

Дата смерти

20.06.1905

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1862 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1901

Отец: Виноградов Никита Осипович

Мать: не указана

Смерть
20.06.1905
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-1496 1905 год Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Логачёвка, Любимовка, Марковка, Михайловка
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