Самойлов Иван Александрович
Место рожденияРоссия, Ленинградская обл. дер. Саксолово
Дата рождения20.07.1922
Дата смерти30.12.1989
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1922
Отец: Самойлов Александр Никитович
Мать: Самойлова Мария
Россия, Ленинградская обл. дер. Саксолово
Рождение ребёнка
08.01.1957
Караганда, Казахстан
Военная награда
Неизвестно
Самойлов Иван Александрович В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1922 Место рождения Ленинградская обл., Красносельский р-н, д. Саксолово Наименование награды Орден ... Показать все
Смерть
30.12.1989
Караганда, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Караганда