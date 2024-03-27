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Самойлов Иван Александрович

Место рождения

Россия, Ленинградская обл. дер. Саксолово

Дата рождения

20.07.1922

Дата смерти

30.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1922

Отец: Самойлов Александр Никитович

Мать: Самойлова Мария

Россия, Ленинградская обл. дер. Саксолово
Рождение ребёнка
08.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Караганда, Казахстан
Военная награда
Неизвестно
Самойлов Иван Александрович В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1922 Место рождения Ленинградская обл., Красносельский р-н, д. Саксолово Наименование награды Орден ... Показать все
Смерть
30.12.1989
Караганда, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Караганда
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