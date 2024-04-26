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Карташов Федоръ Алексеевич

Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

Около 1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.

Отец: Карташов Алексей Алексеевич

Мать: Карташова Федосья Петровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ревизии 1794 года - 12 лет Согласно исповедальной ведомости 1802 - 24 года Согласно РС 1811 отдан в солдаты в 1806 году Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430
Получение воинского звания/чина
1806 ст.
Согласно ревизии 1811 отдан солдаты в 1806 году Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430
Восприемник
10.04.1815 ст.
Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Деревни Рублево у Кр. Ивана Филипова родился Федор, Крещенъ 24 воспр: были дядя его отставной солдат Федоръ Алексеевъ и солдатка Матрона
Смерть
Неизвестно

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