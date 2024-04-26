Карташов Федоръ Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1782 ст.
Согласно ревизии 1794 года - 12 лет Согласно исповедальной ведомости 1802 - 24 года Согласно РС 1811 отдан в солдаты в 1806 году Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430
Получение воинского звания/чина
1806 ст.
Согласно ревизии 1811 отдан солдаты в 1806 году Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430
Восприемник
10.04.1815 ст.
Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Деревни Рублево у Кр. Ивана Филипова родился Федор, Крещенъ 24 воспр: были дядя его отставной солдат Федоръ Алексеевъ и солдатка Матрона
Смерть
Неизвестно