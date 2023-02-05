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Сидоров Иван Михайлович

Место рождения

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Сидоров Михаил Павлович

Мать: Сидорова Анна Гавриловна

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова (Русакова) Домна Павловна

Рождение ребёнка
12.03.1901

Сын: Сидоров Иван Иванович

Мать ребёнка: Сидорова (Русакова) Домна Павловна

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1904

Дочь: Сидорова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Сидорова (Русакова) Домна Павловна

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1907

Дочь: Цыганкова (Сидорова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Сидорова (Русакова) Домна Павловна

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1910

Дочь: Желнова (Сидорова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сидорова (Русакова) Домна Павловна

Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд
Смерть
1912
Хлебниково, Троицкая волость, Московский уезд

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