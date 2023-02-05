Сидоров Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1912
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Сидоров Михаил Павлович
Мать: Сидорова Анна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1901
Мать ребёнка: Сидорова (Русакова) Домна Павловна
Рождение ребёнка
14.03.1904
Дочь: Сидорова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Сидорова (Русакова) Домна Павловна
Рождение ребёнка
23.03.1907
Дочь: Цыганкова (Сидорова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Сидорова (Русакова) Домна Павловна
Рождение ребёнка
12.06.1910
Дочь: Желнова (Сидорова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сидорова (Русакова) Домна Павловна
Смерть
1912