Савинов Иван Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Савинов Абрам Якимович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Саечникова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Савинова Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Савинова Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
07.10.1888
Мать ребёнка: Савинова Анна Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно