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Савинов Иван Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Савинов Абрам Якимович

Мать: Савинова Агафья Артемьевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Саечникова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Савинова Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Савинов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Савинова Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
07.10.1888

Сын: Савинов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Савинова Анна Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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