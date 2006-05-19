Галина (Кривоножкова) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.02.1923
Дата смерти19.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1923
Образование
Неизвестно
Яренск, Ленский муниципальный район, Архангельская область
среднее
Работа или профессия
Неизвестно
учитель Ошлапецкой школы и коррекционной школы в Коряжме
Бракосочетание
22.09.1948
Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галин Ардальон Георгиевич
Рождение ребёнка
19.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галин Ардальон Георгиевич
Смерть
19.05.2006