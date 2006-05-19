Галина (Кривоножкова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалина (Кривоножкова) Лидия Ивановна

Галина (Кривоножкова) Лидия Ивановна

Место рождения

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.02.1923

Дата смерти

19.05.2006

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1923

Отец: Кривоножков Иван Михайлович

Мать: Кривоножкова (Лыскова) Евдокия Дмитриевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Образование
Неизвестно
Яренск, Ленский муниципальный район, Архангельская область
среднее
Работа или профессия
Неизвестно
учитель Ошлапецкой школы и коррекционной школы в Коряжме
Бракосочетание
22.09.1948

Муж: Галин Ардальон Георгиевич

Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галин Ардальон Георгиевич

Рождение ребёнка
19.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галин Ардальон Георгиевич

Коряжма, город Коряжма, Архангельская область
Смерть
19.05.2006
Коряжма, город Коряжма, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.