Мазильникова (Зайцева) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хренова (Мазильникова) Агафья Афанасьевна
Отец ребёнка: Мазильников Афанасий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Межонова (Мазильникова) Евгения Афанасьевна
Отец ребёнка: Мазильников Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мазильников Анатолий Афанасьевич
Отец ребёнка: Мазильников Афанасий Фёдорович
Смерть
Неизвестно