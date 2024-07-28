Мазильникова (Зайцева) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазильникова (Зайцева) Татьяна Федоровна

Мазильникова (Зайцева) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Афанасий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хренова (Мазильникова) Агафья Афанасьевна

Отец ребёнка: Мазильников Афанасий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазильников Афанасий Фёдорович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Межонова (Мазильникова) Евгения Афанасьевна

Отец ребёнка: Мазильников Афанасий Фёдорович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мазильников Анатолий Афанасьевич

Отец ребёнка: Мазильников Афанасий Фёдорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.