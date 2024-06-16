Ягудаев Рафаэль י בשבט
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борухова Споро
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слава
Мать ребёнка: Борухова Споро
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Борухова Споро
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаэль
Мать ребёнка: Борухова Споро
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис
Мать ребёнка: Борухова Споро