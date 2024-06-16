Ягудаев Рафаэль י בשבט — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягудаев Рафаэль י בשבט

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ягудаев Авромхаим Кичири ד באלול

Мать: Абдурахманова Нозук ח באדר

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борухова Споро

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слава

Мать ребёнка: Борухова Споро

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Борухова Споро

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаэль

Мать ребёнка: Борухова Споро

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис

Мать ребёнка: Борухова Споро

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