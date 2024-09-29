Бузмаков Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузмаков Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1981

Жена: Бузмакова (Жолтикова) Татьяна Васильевна

Мирный, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.08.1983

Сын: Бузмаков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Бузмакова (Жолтикова) Татьяна Васильевна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Развод
Около 1990

Жена: Бузмакова (Жолтикова) Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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