Бузмаков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1981
Мирный, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.08.1983
Сын: Бузмаков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Бузмакова (Жолтикова) Татьяна Васильевна
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Развод
Около 1990
Смерть
Неизвестно