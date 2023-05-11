Грищук (Николаец) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти11.11.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Тарасенко (Грищук) Татьяна Аввакумовна
Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Грищук) Акулина Аввакумовна
Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович
Рождение ребёнка
14.06.1885
Сын: Грищук Елисей Аввакумович
Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович
Рождение ребёнка
28.11.1887
Дочь: (Грищук) Варвара Аввакумовна
Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Грищук) Дарья Аввакумовна
Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович
Смерть
11.11.1917