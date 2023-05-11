Грищук (Николаец) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищук (Николаец) Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

11.11.1917

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грищук Аввакум Никифорович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Тарасенко (Грищук) Татьяна Аввакумовна

Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Грищук) Акулина Аввакумовна

Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Грищук Денис Аввакумович

Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1885

Сын: Грищук Елисей Аввакумович

Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.11.1887

Дочь: (Грищук) Варвара Аввакумовна

Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Грищук) Дарья Аввакумовна

Отец ребёнка: Грищук Аввакум Никифорович

Криски, Чернігівська область
Смерть
11.11.1917
Криски, Чернігівська область

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