Хаимов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1883
Дата смерти05.09.1973
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1883
Отец: Haimov ?
Бракосочетание
1917
Жена: Хаимова Цива Шмуелевна
Рождение ребёнка
08.11.1919
Дочь: Афаунова Раиса Александровна
Мать ребёнка: Хаимова Цива Шмуелевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаимов Еремей Александрович
Мать ребёнка: Хаимова Цива Шмуелевна
Смерть
05.09.1973
Donets\'k, Ukraine