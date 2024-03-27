Хаимов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаимов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1883

Дата смерти

05.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1883

Отец: Haimov ?

Мать: Haimov Mother Of Esfir And Aleksandr

Бракосочетание
1917

Жена: Хаимова Цива Шмуелевна

Рождение ребёнка
08.11.1919

Дочь: Афаунова Раиса Александровна

Мать ребёнка: Хаимова Цива Шмуелевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаимов Еремей Александрович

Мать ребёнка: Хаимова Цива Шмуелевна

Смерть
05.09.1973
Donets\'k, Ukraine
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