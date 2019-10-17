Чуйкина (Коваленко) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкина (Коваленко) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1969

Дата смерти

17.10.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.12.1987

Муж: Чуйкин Леонид

Рождение ребёнка
02.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуйкин Леонид

Рождение ребёнка
30.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуйкин Леонид

Смерть
17.10.2019
Чехия
Похороны
Неизвестно
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