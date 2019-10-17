Чуйкина (Коваленко) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1969
Дата смерти17.10.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.12.1987
Муж: Чуйкин Леонид
Рождение ребёнка
02.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чуйкин Леонид
Рождение ребёнка
30.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чуйкин Леонид
Смерть
17.10.2019
Чехия
Похороны
Неизвестно