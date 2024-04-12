Ибатуллин Муланур Гарифуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибатуллин Муланур Гарифуллович

Место рождения

Большой Сардек, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.09.1935

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1935

Отец: Ибатуллин Гарифулла Ибатуллович (hибатуллович)

Мать: Ибатуллина Минсылу Мингалиевна

Большой Сардек, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1959

Сын: Ибатуллин Ринат Муланурович

Мать ребёнка: Гайфутдинова Халида Гилязовна

Гремячинск, Гремячинский, Пермский край
Рождение ребёнка
03.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайфутдинова Халида Гилязовна

Гремячинск, Гремячинский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайфутдинова Халида Гилязовна

Смерть
1968
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