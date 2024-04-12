Ибатуллин Муланур Гарифуллович
Место рождения
Дата рождения25.09.1935
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1935
Рождение ребёнка
22.11.1959
Сын: Ибатуллин Ринат Муланурович
Мать ребёнка: Гайфутдинова Халида Гилязовна
Рождение ребёнка
03.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайфутдинова Халида Гилязовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968