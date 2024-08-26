Смирнов Терентий Филимонов
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения04.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1879
Отец: Смирнов Филимон Петров
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.04.1879
Восприемники: Стефан Евфимов, Ирина Афанасьева
Бракосочетание
11.04.1904
Жена: Смирнова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Смирнова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
09.10.1910
Дочь: (Смирнова) Елисавета Терентьевна
Мать ребёнка: Смирнова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
11.10.1912
Дочь: (Смирнова) Зинаида Терентьевна
Мать ребёнка: Смирнова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
19.01.1914
Сын: Смирнов Василий Терентьев
Мать ребёнка: Смирнова Агафья Иванова
Восприемник
29.10.1914
Анастасия Григорьевна (Смирнова) Смирнова
Рождение ребёнка
03.03.1916
Сын: Смирнов Константин Терентьев
Мать ребёнка: Смирнова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Смирнова) Антонина Терентьевна
Мать ребёнка: Смирнова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
17.11.1922
Мать ребёнка: Смирнова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
04.05.1925
Дочь: (Смирнова) Александра Терентьевна
Мать ребёнка: Смирнова Агафья Иванова
Смерть
Неизвестно