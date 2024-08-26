Смирнов Терентий Филимонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Терентий Филимонов

Смирнов Терентий Филимонов

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

04.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1879

Отец: Смирнов Филимон Петров

Мать: Смирнова Матрона Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.04.1879
Восприемники: Стефан Евфимов, Ирина Афанасьева
Бракосочетание
11.04.1904

Жена: Смирнова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1910

Сын: Смирнов Сергей Терентьев

Мать ребёнка: Смирнова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
09.10.1910

Дочь: (Смирнова) Елисавета Терентьевна

Мать ребёнка: Смирнова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
11.10.1912

Дочь: (Смирнова) Зинаида Терентьевна

Мать ребёнка: Смирнова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
19.01.1914

Сын: Смирнов Василий Терентьев

Мать ребёнка: Смирнова Агафья Иванова

Восприемник
29.10.1914
Анастасия Григорьевна (Смирнова) Смирнова
Рождение ребёнка
03.03.1916

Сын: Смирнов Константин Терентьев

Мать ребёнка: Смирнова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Смирнова) Антонина Терентьевна

Мать ребёнка: Смирнова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
17.11.1922

Сын: Смирнов Михаил Терентьев

Мать ребёнка: Смирнова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
04.05.1925

Дочь: (Смирнова) Александра Терентьевна

Мать ребёнка: Смирнова Агафья Иванова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.