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Евдокея Арсениева (Вна)

Место рождения

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

26.11.1874 ст.

Пол

Женский

Отец

До 1826 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Арсений Архип (Ов)

Мать: не указана

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
13.11.1868 ст.

Муж: Матвей Николаев (Ич)

Рождение ребёнка
24.08.1869 ст.

Сын: Андреан Матвеев (Ич)

Отец ребёнка: Матвей Николаев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.11.1874 ст.
Причина смерти: от родов
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