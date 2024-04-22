Евдокея Арсениева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти26.11.1874 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Арсений Архип (Ов)
Бракосочетание
13.11.1868 ст.
Муж: Матвей Николаев (Ич)
Рождение ребёнка
24.08.1869 ст.
Сын: Андреан Матвеев (Ич)
Отец ребёнка: Матвей Николаев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.11.1874 ст.
Причина смерти: от родов