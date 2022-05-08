Гавриленко Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.?
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.?
Дочь: Селезнева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1966
Отец ребёнка: Гавриленко Иван Михайлович
Рождение ребёнка
15.11.1968
Дочь: Невьянцева (Гавриленко) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Гавриленко Иван Михайлович
Смерть
2013