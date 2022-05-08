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Гавриленко Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.?

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.?

Дочь: Селезнева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриленко Иван Михайлович

Рождение ребёнка
24.04.1966

Сын: Гавриленко Олег Иванович

Отец ребёнка: Гавриленко Иван Михайлович

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.11.1968

Дочь: Невьянцева (Гавриленко) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Гавриленко Иван Михайлович

Смерть
2013
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край

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