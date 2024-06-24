Иван Михайлович
Место рожденияКостромская область, Российская Федерация
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Михаил Ульянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова (Михайлова) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Гликерия Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1873 ст.
Жена: Гликерия Алексеевна
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
f4о166d2l48 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z9-QGN8?i=44&wc=QGRF-4MH:1047421401,1047424201,1047460101,1588884498&cc=1931806 | Поручители по жених: деревни Смысловки крестьяне: Фир... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1873 ст.
Сын: Матвей Иванович
Мать ребёнка: Гликерия Алексеевна
Крёстные: деревни Смысловки крестьянин Иван Симёнович и вдова крестьянка Ирина Ивановна. | 1873 Матвей Иванович рож f4о166d2l28 | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z9-QGSS?i=29&wc=QGR... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1874 ст.
Мать ребёнка: Гликерия Алексеевна
Рождение ребёнка
21.04.1880 ст.
Сын: Георгий Иванович
Мать ребёнка: Гликерия Алексеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZM-LFNR?i=18&wc=QGRF-WPQ:1047421401,1047424201,1047460101,1588884420&cc=1931806 | Ф. 4, о. 166, д. 39, ст. 321об. | Крёстные: деревни Смысловки уволе... Показать все
Смерть
Неизвестно