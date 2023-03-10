Трухин (Грызлов) Екатерина Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрухин (Грызлов) Екатерина Артёмовна

Трухин (Грызлов) Екатерина Артёмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дочь крестьянина, девица
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
19.01.1901

Муж: Трухин Илларион Петрович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.