Трухин (Грызлов) Екатерина Артёмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дочь крестьянина, девица
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Бракосочетание
19.01.1901
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно