Корюкова Варвара Трофимовна (Трифоновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова Варвара Трофимовна (Трифоновна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906

Сын: Корюков Константин Владимирович

Отец ребёнка: Владимир Затеевич (Зотиков)

Рождение ребёнка
21.09.1907

Дочь: (Корюкова) Ироида Владимировна

Отец ребёнка: Владимир Затеевич (Зотиков)

Рождение ребёнка
03.03.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимир Затеевич (Зотиков)

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Корюкова (Корюкова) Василиса Владимировна

Отец ребёнка: Владимир Затеевич (Зотиков)

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