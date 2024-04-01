Корюкова Варвара Трофимовна (Трифоновна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Корюков Константин Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Затеевич (Зотиков)
Рождение ребёнка
21.09.1907
Дочь: (Корюкова) Ироида Владимировна
Отец ребёнка: Владимир Затеевич (Зотиков)
Рождение ребёнка
03.03.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владимир Затеевич (Зотиков)
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Корюкова (Корюкова) Василиса Владимировна
Отец ребёнка: Владимир Затеевич (Зотиков)