Николаев Вениамин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Вячеслав Вениаминович
Мать ребёнка: Николаева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Роман Вениаминович
Мать ребёнка: Николаева Инна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева Инна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева Людмила