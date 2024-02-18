Николаев Вениамин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Вениамин Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Федор Евфимович

Мать: Николаева (Игнатьева) Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Вячеслав Вениаминович

Мать ребёнка: Николаева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Роман Вениаминович

Мать ребёнка: Николаева Инна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Инна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Людмила

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