Слепов Иван Афанасьев
Место рождения
Дата рождения13.10.1826
Дата смерти25.05.1832
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1826
Отец: Слепов Афонасий Власов
Мать: Слепова Анна Ефимова
Крещение
13.10.1826
воспреемник - казенный крестьянин Петр Андрев Слепов | Казанская церковь
Смерть
25.05.1832
Причина смерти: оспою | оспою
Похороны
?.05.1832
на отведенном кладбище при Казанской церкви