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Слепов Иван Афанасьев

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.10.1826

Дата смерти

25.05.1832

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1809 г.р.

Мать

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1826

Отец: Слепов Афонасий Власов

Мать: Слепова Анна Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.10.1826
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник - казенный крестьянин Петр Андрев Слепов | Казанская церковь
Смерть
25.05.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: оспою | оспою
Похороны
?.05.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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