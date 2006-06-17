Клубков Вадим Витальевич
Место рождения
Дата рождения02.09.1945
Дата смерти17.06.2006
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1945
Отец: Клубков Виталий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1970
Мать ребёнка: Клубкова (Завьялова) Галина Александровна
Рождение ребёнка
15.06.1974
Мать ребёнка: Клубкова (Завьялова) Галина Александровна
Смерть
17.06.2006