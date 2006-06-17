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Клубков Вадим Витальевич

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

02.09.1945

Дата смерти

17.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1945

Отец: Клубков Виталий Иванович

Мать: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клубкова (Завьялова) Галина Александровна

Рождение ребёнка
12.02.1970

Сын: Клубков Максим Вадимович

Мать ребёнка: Клубкова (Завьялова) Галина Александровна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
15.06.1974

Сын: Клубков Михаил Вадимович

Мать ребёнка: Клубкова (Завьялова) Галина Александровна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
17.06.2006
Феодосия, Феодосия, Республика Крым

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