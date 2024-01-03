Ольховский Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольховский Геннадий Валерьевич
Мать ребёнка: Ольховская (Облог) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольховский Геннадий Валерьевич
Мать ребёнка: Ольховская (Облог) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
23.08.77
Сын: Ольховский Сергей Варелевич
Мать ребёнка: Ольховская (Облог) Валентина Васильевна
Смерть
Неизвестно