Ольховский Валерий Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ольховский Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ольховский Николай Федорович

Мать: Ольховская Нина Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольховский Геннадий Валерьевич

Мать ребёнка: Ольховская (Облог) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольховский Геннадий Валерьевич

Мать ребёнка: Ольховская (Облог) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
23.08.77

Сын: Ольховский Сергей Варелевич

Мать ребёнка: Ольховская (Облог) Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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