Крутских Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутских Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Крутских Козьма Алексеевич

Мать ребёнка: Крутских Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Крутских) Минодора Алексеевна

Мать ребёнка: Крутских Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Крутских Ксенофонт Алексеевич

Мать ребёнка: Крутских Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Крутских) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Крутских Дарья Ивановна

Смерть
1853

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