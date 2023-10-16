Крутских Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Крутских Козьма Алексеевич
Мать ребёнка: Крутских Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Крутских) Минодора Алексеевна
Мать ребёнка: Крутских Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Крутских Ксенофонт Алексеевич
Мать ребёнка: Крутских Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Крутских) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Крутских Дарья Ивановна
Смерть
1853