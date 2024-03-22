Миронов Георгий Ксенофонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Георгий Ксенофонтов

Место рождения

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.04.1910 ст.

Дочь: Миронов Анастасия Егорова

Мать ребёнка: Миронова Ирина Константинова

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.08.1912

Сын: Миронов Иван Георгий

Мать ребёнка: Миронова Ирина Константинова

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Ирина Константинова

Смерть
Неизвестно
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