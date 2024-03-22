Миронов Георгий Ксенофонтов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1910 ст.
Дочь: Миронов Анастасия Егорова
Мать ребёнка: Миронова Ирина Константинова
Рождение ребёнка
23.08.1912
Сын: Миронов Иван Георгий
Мать ребёнка: Миронова Ирина Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно