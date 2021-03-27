Савицкий Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1968
Дата смерти27.03.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1989
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.1991
Дочь: Савицкая Алеся Владировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1993
Дочь: Савицкая Мария Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.03.2021