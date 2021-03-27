Савицкий Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савицкий Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1968

Дата смерти

27.03.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.1991

Дочь: Савицкая Алеся Владировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.1993

Дочь: Савицкая Мария Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.03.2021

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