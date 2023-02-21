Некшин Семен Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некшин Семен Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1754 г.р.

Мать

Вычислено 1743 г.р.

Жена

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774

Отец: Некшин Герасим Григорьевич

Мать: Некшина Марфа Макарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Некшин Александр Семенович

Мать ребёнка: Некшина Феодора Васильева

Бракосочетание
До 1801

Жена: Некшина Феодора Васильева

Рождение ребёнка
1809

Сын: Некшин Степан Семенович

Мать ребёнка: Некшина Феодора Васильева

Костино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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