Некшин Семен Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774
Отец: Некшин Герасим Григорьевич
Мать: Некшина Марфа Макарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Некшин Александр Семенович
Мать ребёнка: Некшина Феодора Васильева
Бракосочетание
До 1801
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Некшина Феодора Васильева
Костино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно