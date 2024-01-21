Лоскутов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Альбина Георгиевна

Рождение ребёнка
07.08.1964

Дочь: Бабушкина Марина Викторовна

Мать ребёнка: Лоскутова Альбина Георгиевна

Рождение ребёнка
27.09.1970

Сын: Лоскутов Андрей Викторович

Мать ребёнка: Лоскутова Альбина Георгиевна

Рождение ребёнка
13.02.1976

Сын: Лоскутов Михаил Викторович

Мать ребёнка: Лоскутова Альбина Георгиевна

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