Лоскутов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1964
Дочь: Бабушкина Марина Викторовна
Мать ребёнка: Лоскутова Альбина Георгиевна
Рождение ребёнка
27.09.1970
Сын: Лоскутов Андрей Викторович
Мать ребёнка: Лоскутова Альбина Георгиевна
Рождение ребёнка
13.02.1976
Сын: Лоскутов Михаил Викторович
Мать ребёнка: Лоскутова Альбина Георгиевна