Мальцева Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

17.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мальцев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
27.07.1907

Дочь: Сукрушева Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мальцев Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Степанович

Смерть
17.02.1950

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