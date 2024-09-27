Мальцева Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти17.02.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мальцев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
27.07.1907
Дочь: Сукрушева Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мальцев Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Мальцев Дмитрий Степанович
Смерть
17.02.1950