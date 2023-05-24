Маликина Марья Калинина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Маликин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Маликина Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Маликин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Маликина Настасья Дмитриевна
Отец ребёнка: Маликин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Маликина Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Маликин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Маликина Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Маликин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Маликина Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Маликин Дмитрий Михайлович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно