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Маликина Марья Калинина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликин Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Маликин Марк Дмитриевич

Отец ребёнка: Маликин Дмитрий Михайлович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Маликина Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Маликин Дмитрий Михайлович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Маликина Настасья Дмитриевна

Отец ребёнка: Маликин Дмитрий Михайлович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Маликина Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Маликин Дмитрий Михайлович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Маликина Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Маликин Дмитрий Михайлович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Маликина Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Маликин Дмитрий Михайлович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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