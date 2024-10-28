Бегзаева Шафика
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.?
Рождение ребёнка
05.08.1954
Рождение ребёнка
11.11.1956
Татарские Юнки, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
2002