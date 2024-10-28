Бегзаева Шафика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегзаева Шафика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бегзаев Ганий Абдуллович

Рождение ребёнка
11.11.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бегзаев Ганий Абдуллович

Рождение ребёнка
05.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бегзаев Ганий Абдуллович

Рождение ребёнка
11.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бегзаев Ганий Абдуллович

Татарские Юнки, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
2002

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